Lade med halm står ikke til at redde

FARSØ:En ladebygning på et par hundrede kvadratmeter fyldt med bigballer brød lørdag eftermiddag i brand på Holmevej ved Ebdrup nær Farsø.

Nordjyllands Beredskab var hurtigt til stede med brandfolk fra Farsø samt assistance fra Aars og en ekstra tankvogn fra Aalestrup, men det lykkedes ikke at redde bygningen, oplyser indsatsleder Palle Olesen.

Brandfolk fra Farsø har udsigt til at lang aften og nat med at holde opsyn med branden i ladebygningen. Foto: Jan Pedersen

- Vi har ikke mulighed for at slukke sådan en halmbrand, så den får simpelthen lov til at brænde ud. Til gengæld har vi skåret branden af, så den ikke kan brede sig til andre bygninger, tilføjer indsatslederen.

Der blev slået alarm fra adressen kort efter kl. 16.30. Det er uvist, hvad årsagen til branden er, men vagtchef Karsten Højrup Kristensen oplyser til TV 2 Nord, at det kan være arbejde med en ukrudtsbrænder, som kan have antændt branden.

Ifølge Palle Olesen var ejeren af ejendommen hjemme, da branden startede, men der har på intet tidspunkt været fare for menneskeliv. Indsatslederen oplyser, at der vil være brandvagt på adressen hele aftenen og natten med.

- Og så er det sandsynligt, at vi i morgen formiddag rekvirerer en kran fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, når branden er kommet så langt, at vi kan slukke det helt ned, siger Palle Olesen.

Ildebrand ved Farsø