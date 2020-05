Voldsom brand på nedlagt landejendom

AARS:Nordjyllands Beredskab kæmper fredag eftermiddag med en voldsom brand på en nedlagt landejendom på Aggersundvej lige nord for Aars. En nabo til ejendommen alarmerede kort efter kl. 14 beredskabet, som ved ankomst kunne konstatere, at der ingen beboere var hjemme.

Det var godt det samme, for flammerne havde godt fat i den del af ejendommen, der udgør beboelsen.

Ejerne af ejendommen kom dog hurtigt til stede og forsøgte også at komme ind i huset. Derfor er der nu også tilkaldt en ambulance for at få beboerne tjekket for røgforgiftning.

- Der er kraftig brand - både i stuehuset og på loftet. Lige nu prøver vi at redde de tilstødende længer, oplyser indsatsleder Caspar Weinberg fra Nordjyllands Beredskab.

10 brandfolk inklusive ham selv arbejder på stedet, og der er ankommet en tankvogn fra Falck i Løgstør.

- Og vi kommer til at være her de næste mange timer, siger indsatslederen.