Voldsom brand på ubeboet ejendom

AALESTRUP:Nordjyllands Beredskab rykkede natten til lørdag ud til en brand på en ejendom på Fjelsøvej ved Aalestrup. Her havde forbipasserende alarmeret, idet der var tydelig brand på stedet, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Stuehuset og garagen på stedet blev voldsomt skadet af branden, mens det lykkedes at holde de øvrige bygninger på ejendommen fri fra flammerne.

Jesper Sørensen oplyser, at ejendommen har stået ubeboet i noget tid. Brandårsagen er endnu ukendt, og politiets teknikere skal se på sagen for om muligt at klarlægge, hvorfor der er gået ild i huset.

Nordjyllands Beredskab kørte først med mandskab fra stationen i Aalestrup, men men måtte tilkalde assistance fra stationen i Aars til at få slukket branden. De sidste brandfolk forlod først stedet omkring klokken 05.45 lørdag morgen.