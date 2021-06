Voldsom røgsøjle ved brand hos autoophugger

STRANDBY: En voldsom røgsøjle, der kunne ses flere kilometer væk, steg kort før middag mandag op fra en brand på Granvænget i Strandby.

Alarmen om branden lød klokken 11.33, og beredskabet fra Farsø rykkede med et slukningstog.

Ilden er opstået i noget bilskrot hos en autoophugger på Granvænget 8 i Strandby, oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

- Da vores patrulje nærmede sig Strandby, kunne de se røgsøjlen på lang afstand, og da vi fik at vide, at branden var hos en autoophugger, overvejede vi en overgang at udsende en beredskabsmeddelelse for at advare folk mod røgen. Men røgsøjlen steg så højt op i luften, før den drejede mod øst, så røgen udgjorde ingen reel fare for folk. Så vi opgav beredskabsmeddelelsen, forklarer vagtchefen.

Han kan ikke sige noget om årsagen til branden, og ingen mennesker skulle være i fare i forbindelse med branden.

Miljøvagten ved Vesthimmerlands Kommune er blevet underrettet om branden.