Vestjyde risikerer fængsel for at skyde ulv

ULFBORG: En vestjysk mand skal idømmes fængsel, fordi han i foråret skød og dræbte en ulv. Det kræver anklagemyndigheden, som tirsdag oplyser, at der er rejst tiltale.

Ulven blev skudt 16. april på en mark ved Ulfborg. Den tiltalte nægter sig skyldig, oplyser forsvareren. Manden erkender dog at have affyret det skud, der dræbte dyret.

- Dette ændrer ikke ved, at han nægter sig skyldig i den rejste tiltale, udtaler advokat Jan Schneider.

- Det er vigtigt, at retten bliver præsenteret for min klients forklaring uden en længerevarende offentlig debat om skyldsspørgsmålet, tilføjer han. Dette er forklaringen på, at den 66-årige ikke ønsker offentligt at forklare sig i detaljer på nuværende tidspunkt, lyder det.

Sagen behandles af Retten i Herning 28. september. Tiltalen drejer sig om overtrædelse af jagtloven og af en bekendtgørelse om artsfredning.

Anklageren omtaler sagen som historisk.

- Det er første gang siden starten af 1800-tallet, at vi har kendskab til, at en ulv er blevet skudt i Danmark, udtaler Ulrik Panduro.

- Der er tale om nedskydning af et dyr, der er totalfredet i det meste af Europa, tilføjer han.

Fordi der angiveligt er sket en helt bevidst overtrædelse af bekendtgørelsen om artsfredning, ønsker anklageren en dom med fængsel. Umiddelbart fremgår det dog ikke, om anklageren vil bede om ubetinget eller betinget fængsel.

Desuden skal den 66-årige som led i sanktionen miste retten til at have jagttegn i en periode, mener Midt- og Vestjyllands Politi.

Selve episoden på marken blev filmet. På optagelsen kan man se en bil, der holder parkeret på en vej. En ulv løber forbi på marken og rammes af et af de tre skud, der affyres.

Politiet har haft en omfattende efterforskning. Der er udfærdiget erklæringer om våben, patronhylstre og lavet dna-undersøgelser af dyret. Desuden er Miljøstyrelsen kommet med en udtalelse.

Både nedskydningen - og ulvenes tilstedeværelse i Danmark - har allerede været meget diskuteret. Forsvareren mener, at der også har været flere usaglige indlæg i debatten.

- Jeg opfordrer derfor alle, der ønsker at deltage i debatten, til at holde en ordentlig og saglig tone, siger Jan Schneider.

Både han og hans klient er blevet truet. Ordene er så grove, at de udgør en overtrædelse af straffeloven, mener advokaten. Sagerne er dog endnu ikke anmeldt til politiet.

Efter et langvarigt fravær kom ulven tilbage til Danmark i 2012, da der i Thy blev fundet en død ulv. Myndighederne mener, at tre voksne og mellem to og fire hvalpe for tiden lever i Jylland.

