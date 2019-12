Vestre Landsret udsætter domsafsigelse i ebh-sag

FJERRITSLEV:Vestre Landsret har udsat domsafsigelsen i Finansiel Stabilitets erstatningssag mod ledelse og revision i den krakkede ebh bank fra 12. december til nu 31. januar 2020.

Retten begrunder ifølge en af de sagsøgtes advokater udsættelsen med, at der er tale om en omfattende sag af stor kompleksitet.

Det sidste retsmøde i ebh bank-sagen blev afholdt i juni. Med det nye domstidspunkt vil de sagsøgte altså til sin tid have ventet i syv måneder på at få at vide, om de er erstatningspligtige for ebh banks tab på en række udlån og pantebrevsbeholdninger.

Under sagen blev Finansiel Stabilitets erstatningskrav mod de sagsøgte nedsat fra 700 til omkring 550 millioner kroner.

De sagsøgte består af en række bestyrelsesmedlemmer fra ebh bank, bankens direktion, Finn Strier Poulsen og Jens Nielsen, og bankens revisionsfirma, BDO, samt tre revisorer herfra.

Landsrettens dom kan til sin tid ankes til Højesteret.

Ebh bank brød sammen i september 2008, og i november 2008 blev resterne af banken overdraget til statens finansielle skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitets erstatningskrav blev rejst kort før julen 2010.

Ebh banks tidligere bestyrelsesformand Egon Korsbæk er afgået ved døden under erstatningssagen.