Vestthy overvandt topholdet

KLITMØLLER: To ting var ikke sket før fodboldkampen lørdag eftermiddag på Klitmøller Stadion. Bundholdet Vestthy havde endnu ikke vundet en kamp, og topholdet Ringkøbing havde ikke sat et eneste point til.

Det blev der lavet om på, da Vestthy højst overraskende besejrede topholdet 3-0.

- Det var helt fantastisk. Det var meget tiltrængt at få en sejr. Vi synes, vi er meget bedre end at skulle ligge i bunden af rækken, og det viste vi også i foråret, siger den glade Vestthy-spiller Klavs Hellegaard.

Fantomstart

Det er altid vigtigt at få en god start på en kamp mod et tophold, men ingen fra Vestthy havde turdet drømme om at komme så godt ud af starthullerne.

I løbet af de første fem minutter havde Kristoffer Strangholt vist prøver på, hvorfor han har spillet 2. divisionsfodbold i Thisted FC. To lange bolde og efterfølgende halvfrie møder med Ringkøbing-målmanden resulterede i to scoringer, og så var bundholdet godt på vej mod sæsonens hidtil største overraskelse.

Ringkøbing var i flere omgange tæt på at bringe spændingen tilbage i kampen, og flere gange var målmand Mathias Eriksen den afgørende faktor.

- Hele holdet kæmpede helt vildt. Der var virkelig god gejst på holdet, og selvom vi var rigtig gode, så må vi også sige, at vi havde heldet med os i flere situationer, erkender Klavs Hellegaard.

Undgik gentagelsen

Det er ikke mere end en uge siden, at Vestthy smed en 3-0-føring på gulvet og tabte 4-3, så da Jacob Svane gjorde det til 3-0 for Vestthy, var den kamp i baghovedet på thyboerne.

Denne gang var der dog absolut ingen slinger i valsen hos de gulblusede, der ikke tillod det tidligere ubesejrede tophold én eneste scoring.