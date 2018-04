Vestthy snød Hurup på målstregen

VORUPØR: Desværre for Hurup får man ikke stilkarakterer i fodboldverdenen. Mest boldbesiddelse og flest chancer giver ikke point i sig selv, og hjemmeholdet Vestthy skulle kun bruge to chancer for at sikre sig sejren på 2-1 og de tre vigtige point.

Det var ellers Hurup, der startede bedst på Vorupør Stadion.

- Vi havde svært ved at holde fast i bolden, og Hurup pressede bare på. De var bedre end os i første halvleg, siger Vestthy-træner Thorbjørn Larsen.

Det var et straffespark og en sikker scoring af Vestthys Klavs Hellegaard, der for alvor satte gang i kampen. Hurup satte flere folk op i angrebet i jagten på mål, og efter 72 minutter gav det pote.

Efter et hjørnespark blev bolden headet ud af feltet, hvor Hurups Frederik Andersen kanonerede bolden afsted og scorede via overliggeren det, der måske bliver årets mål i serie 2.

Momentum var med holdet fra Sydthy, men ind kom bolden ikke, og i stedet fik den rutinerede ræv Jacob Svane en mulighed foran målet, man ikke har lyst til at give ham, og så var Vestthy stik imod spil og chancer atter foran, og en belejring af Vestthys felt i slutningen af kampen kastede ikke yderligere scoringer af sig.

- Jeg sidder med nogle meget skuffede spillere. Vi har fat i mange rigtige ting både taktisk og teknisk, men vi har nogle børnesygdomme, der koster os point. Det er nogle fejl, som Vestthy bare ikke laver, og vi vidste, de ville straffe os, hvis de fik chancen, siger Palle Nielsen.