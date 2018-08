Veteraner cykler landet rundt

FREDERIKSHAVN: Tirsdag morgen blev det store etapeløb Ride4Rehab skudt i gang i Frederikshavn.

Løbet er for skadede veteraner og slutter på Flagdagen på Kastellet i København 5. september.

Fælles for veteranerne er, at de alle har kæmpet deres kampe. Personligt. Og i krig for Danmark. Mange af dem kæmper stadig. Derfor forsøger Danmarks Idrætsforbund at hjælpe en række af veteranerne via DIF Soldaterprojekt.

Det kan du læse meget mere om her: