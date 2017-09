Veteranforening: Dobbeltdrab blev tragisk øjenåbner

INDLAND: En 41-årig krigsveteran blev i juli sidste år standset nær Vejle i en bil, der viste sig at indeholde ligene af mandens mor og far.

Den tragiske hændelse fik følgeskab af tre selvmord blandt veteraner samme sommer og satte for alvor fokus på psykiske lidelser blandt udsendte soldater.

- Det viste sig at blive en øjenåbner for mange, siger Claus Stenberg, talsmand for Veteranalliancen - en forening, der arbejder for bedre forhold for skadede og syge veteraner.

- Det har fået flere mennesker til at få øjnene op for, at der stadig er nogle alvorlige problemer i indsatsen over for de allerhårdest ramte veteraner, siger han.

Godt et år senere er der rejst tiltale mod en 41-årig veteran fra Randersegnen, og tirsdag begynder sagen ved retten.

Knap 32.000 danske soldater har været udsendt i perioden fra 1992 til 2016. Langt de fleste af dem er velfungerende, men en lille gruppe har pådraget sig psykiske skader undervejs.

Det anslås, at hver tiende udsendte har symptomer på posttraumatisk stresslidelse.

Især soldater, der som den tiltalte har været udsendt til Balkan, er plaget.

- Det er stadig Balkan-veteranerne, der dominerer de kedelige statistikker med selvmord, misbrug og hjemløshed, siger Claus Stenberg.

Det var soldater, der var på mission i 1990’erne, og da de vendte hjem, stod der ikke det samme apparat klar som i dag til at håndtere psykiske problemer.

Siden er der ifølge Claus Stenberg sket store forbedringer i indsatsen over for veteraner.

De udsendte soldater spørges rutinemæssigt til psykiske problemer, og der er tilbud om psykologstøtte.

Desuden er der etableret veteranhjem, og hver femte kommune har lavet en politik for, hvordan de håndterer udsendte soldater.

Men der er stadig plads til forbedringer, blandt andet en bedre koordinering mellem myndighederne, lyder det fra Veteranalliancen.

- Det er fint med veteranhjem til hjemløse veteraner. Men man må ikke være der, hvis man har et misbrugsproblem. Så skal man tilbage og behandles hos kommunen.

- Og kommunen vil ikke sætte ind med misbrugsbehandling, før man er udredt og i gang med behandling i psykiatrien. Det er lidt ligesom dominobrikker. Noget skal virke, før andet kan iværksættes.

- Og hvis det ikke koordineres ordentligt, så er det tilfældigheder, der afgør, om en person får den hjælp, han har brug for, siger Claus Stenberg.

Retten i Randers har afsat fem retsdage til sagen.

/ritzau/