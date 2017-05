Vi arbejder mindre end vores naboer

Danskerne er faldet tilbage, når man sammenligner befolkningernes arbejdsindsatspå tværs af 22 vestlige lande.

Finansminister Kristian Jensen vil have danskerne til at arbejde mere, så der bliver råd til den velfærd, som danskerne ønsker. Det siger han, efter at en analyse fra Finansministeriet peger på, at danskernes samlede arbejdstid er faldet i forhold til arbejdstiden for befolkningerne i en række andre vestlige lande. Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen siger dog nej til en højere pensionsalder. Foto: Scanpix/Ida Marie Odgaard

KØBENHAVN: Skal danskernes pensionsalder sættes op? Det er et af spørgsmålene, som for alvor deler partierne på Christiansborg.

Et flertal med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti siger blankt nej. Men VLAK-regeringen har fortsat en ambition om at spille ud med et forslag til pensionsreform.

Torsdag præsenterer finansminister Kristian Jensen (V) en analyse, som ifølge finansministeren viser, at der er grund til at kigge på arbejdstiden.

- Det er et bemærkelsesværdig resultat, siger Kristian Jensen om analysen, som er udarbejdet af Finansministeriet.

På en 13. plads

Den viser, at danskerne er faldet tilbage, når man sammenligner befolkningernes arbejdsindsats på tværs af 22 vestlige lande.

I 2002 lå Danmark på en 6. plads. Nu ligger vi på en 13. plads, når man ser på antallet af beskæftigede 15-64-årige, og hvor mange timer de arbejder.

- Et lands velstand måles på, hvor klogt man arbejder ganget med hvor meget man arbejder.

- I Danmark arbejder vi meget klogt og skaber meget værdi per arbejdstime. Men når vi ikke arbejder så mange timer, så har vi mindre mulighed for at finansiere den velfærd, vi gerne vil have, siger Kristian Jensen.

Han mener, at de højere væksttal i Sverige, Tyskland, Storbritannien hænger sammen med, at befolkningerne arbejder mere.

Udspil om lavere skat

Resultatet kommer blot få uger efter, at en anden analyse fra Finansministeriet viste, at danskernes levetid er vokset markant de seneste årtier.

Samlet set understøtter de to analyser fra Finansministeriet dermed regeringens ønske om, at danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet.

Man ser også på mulighederne for at få flere kontanthjælpsmodtagere og asylansøgere ind på arbejdsmarkedet, siger Kristian Jensen.

- Det andet er at se på, hvad vi kan gøre for at motivere danskerne til at lægge nogle flere timer. Der har regeringen sagt, at vi kommer med et udspil omkring lavere skat til efteråret.

- Og sidst, men ikke mindst, er det diskussionen om, hvorvidt vi kan bede danskerne blive lidt længere på arbejdsmarkedet, når de nu lever længere.

Åbning til DF

Spørgsmål: Der er ikke flertal for at hæve pensionsalderen. Det virker som om, den eneste mulighed er en frivillig ordning, hvor danskerne måske får nogle incitamenter til at blive på arbejdsmarkedet, men ikke bliver tvunget til det. Hvordan ser du på den løsning?

- Mit mål er at øge arbejdsudbuddet, så vi kan blive rigere. Om det sker ved frivillige modeller, lovgivning eller skattemodeller er mere et spørgsmål om, hvordan man håndterer det politisk.

- Hvilket middel, der skal til, forhandler vi om med partierne om, siger Kristian Jensen.

Det kunne lyde som en åbning til Dansk Folkeparti, som ikke har afvist en model, hvor de danskere som selv har lyst til at blive på arbejdsmarkedet, får bedre mulighed for at gøre det.

Analysen peger samtidig på, at "de mange danske ferie- og helligdage" også trækker ned i regnskabet over arbejdstimer.

Regeringen har dog ingen planer om at fjerne helligdage, siger Kristian Jensen.

/ritzau/