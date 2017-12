Vi bytter gaver for 350 millioner kroner

NORDJYLLAND: Danskerne vil i år bytte julegaver for næsten 350 mio. kr.

Det forventer Dansk Erhverv på baggrund af prognosen for årets julehandel. Og de handlendes brancheorganisation er klar med en række gode bytteråd til forbrugerne,

Knap en fjerdedel af julegaverne er blevet købt på nettet, og derfor er der ekstra grund til at være opmærksom på byttereglerne. For der er forskel på, hvilke rettigheder man har som forbruger, alt efter om man har købt gaverne i en fysisk butik, i en dansk netbutik eller en udenlandsk netbutik.

Modsat hvad mange tror, kan de fysiske butikker selv bestemme, om de vil tilbyde kunderne en bytteret eller ej, forklarer Bo Dalsgaard, jurist og chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Byttemærke ofte nok

- Mange butikker tilbyder byttemuligheder, men som gavebytter er det vigtigt at sætte sig ind i den enkelte butiks bytteregler og sørge for at overholde dem. Butikkerne stiller typisk krav om, at du skal medbringe kvitteringen, hvis du vil have pengene tilbage, mens det ofte er nok med et byttemærke, hvis gaven bare skal byttes til en anden størrelse eller farve, siger han.

Er gaven købt i en dansk eller europæisk netbutik, har man som forbruger derimod altid en fortrydelsesret på minimum 14 dage, fra man har modtaget varen. I år har mange købt julegaver på Black Friday, og så er fortrydelsesfristen udløbet, når juleaften oprinder.

14 dages frist

- Vær opmærksom på, at de 14 dages fortrydelsesret gælder fra den dag, gaven er blevet leveret til den, du har fået den af. Hvis gaven er blevet leveret allerede 29. november, er fortrydelsesfristen altså udløbet inden juleaften - med mindre netbutikken tilbyder udvidet returret i forbindelse med julen, hvad mange gør, siger Bo Dalsgaard.

Han minder desuden om, at gaven skal være ubrugt og i original emballage, hvis man vil have hele købesummen tilbage. Endelig tilbyder flere og flere erhvervsdrivende, der har både fysiske butikker og en netbutik, at varer købt på nettet også kan byttes i de fysiske butikker.