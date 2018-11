VOERGAARD: Mandag var en stor dag for Voergaard Slot, da de officielt kan kalde sig Danmarks smukkeste herregård.

- Vi har ikke været i tvivl om, at vi er Danmarks smukkeste herregård. Men en ting er selv at have den opfattelse, og noget andet er at få anerkendelsen. Vi er meget stolte, siger Anker Laden-Andersen, formand for Voergaard Slots bestyrelse.

Nordjysk patriotisme

Johan Hage, projektleder ved Historiske Huse, var på Voergaard Slot mandag eftermiddag. Historiske Huse stod bag konkurrence om at finde Danmarks smukkeste herregård, som Voergaard Slot vandt.

- Det var et meget, meget tæt opgør mellem et renæssanceslot og bindingsværkidyl på Lynderupgård. Den nordjyske patriotisme og engagement sejrede, siger Johan Hage.

Efter Johan Hage tog Anker Laden-Andersen ordet, og han var tydeligt stolt over, at Voergaard havde vundet.

- Titlen kan man ikke tage fra os, og den vil være med til at motivere medarbejderne og lokalsamfundet. Voergaard er et sted, hvor vi åbner op og bevarer kulturarven. Voergaard skal være et sted, som kan bruges, men som også bliver leveret videre til fremtiden, siger Anker Laden-Andersen.

Fra Brønderslev Kommunes side lød der også et stort tillykke med den nye titel.

- I arbejder seriøst og godt på Voergaard. På vegne af Brønderslev Kommune vil jeg gerne sige stort tillykke med titlen, siger Margit Chemnitz (V), formand for fritids- og kulturudvalget.

Kneben sejr

Voergaard Slot vandt titlen med kneben sejr med kun 30 stemmer mere end nummer to, som blev Lynderupgaard ved Viborg.

Johan Hage fra Historiske Huse forstår godt, hvorfor så mange mennesker stemte på Voergaard Slot.

- Voergaard er fantastisk fordi, det har en tyngde, som er i sådan et middelalder renæssanceanlæg. Det har også en legesyg livlighed med dekorationer rundt omkring, og den her utrolige sandstensportal. Det er en kombination, som er ret unik for sådan et anlæg her. Det kan jeg godt forstå, at folk er faldet for, siger Johan Hage.