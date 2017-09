Vi er trætte af ulækre toiletter på jobbet

NORDJYLLAND: Man kan lære sine kollegaer at kende på flere måder. Det kan være overfladisk med et "hej", et "farvel" og et "ha’ en fortsat god dag".

Og så kan det være, man kommer tættere på. Måske hvor man oplever mere af, hvad der sker i det indre hos en kollega.

Når vi så snakker indre, er der også flere muligheder, som kan åbenbares. Her er der især en, mange gerne vil være foruden.

Det handler om det indre, de færreste ønsker at opleve, når kollegaen har praktiseret det. Nemlig toiletbesøg.

YouGov har lavet en undersøgelse for hygiejnevirksomheden Initial, og her viser det sig, at 33 procent af indbyggerne i Region Nordjylland igennem det seneste år har oplevet at komme ud til et ulækkert toilet på deres arbejdsplads.

Hertil skal dog siges, at det gennemsnitlige tal for danskerne er 42 procent, heraf den højeste andel i hovedstaden.

Så med god vilje kan man konkludere, at nordjyderne enten ikke er så sippede, når det kommer til toiletvaner - eller ganske enkelt ikke har så ulækre vaner som i eksempelvis hovedstaden.