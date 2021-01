- Vi fik tårer i øjnene, da vi mødte ind på arbejde

DRONNINGLUND:Det var noget af et syn, der mødte personalet i Børnehuset Himmelblå i Dronninglund mandag morgen.

- Det var en kæmpe overraskelse og den dejligste af slagsen, siger leder af børnehuset, Susanne Østergaard. Forælder og børn havde nemlig i weekenden pyntet hegnet i børnehuset med takkebreve, tegninger og perleplader. - Det var så svært at holde tårerne tilbage, fortæller Susanne.

Hegnet i Børnehuset Himmelblå var flot pyntet med breve, perleplader og andet kreativt, da de ansatte mødte ind mandag morgen. Privatfoto.

- Det går lige i hjertet

Denne anerkendelses-overraskelse blev søsat af bestyrelsen i børnehuset, og forældrene var straks med på idéen, og kreativiteten udfoldede sig både hos forældre og børn i form af breve og kreativ påfund - alt sammen for at vise deres taknemmelighed og støtte i denne tid, hvor tingene er ekstra svære, og hvor personalet skal løbe ekstra stærkt.

- Vi gør vores bedste hver dag for at møde forældrene udenfor børnehuset, da forældrene jo ikke må komme ind, men her sørger vi for at give dem ekstra smil og tage godt imod deres børn, så de føler den tryghed, der er nødvendigt, så man har det godt med at aflevere sit barn, fortæller Susanne.

- I denne corona-tid trænger vi alle til opbakning og støtte, og det fik vi i den grad at mærke, da vi mødte ind mandag morgen på arbejde. Det giver os gejst og fornyet energi, og vi har takket forældrene på Aula for deres flotte gestus, som går lige i hjertet, fortsætter lederen.

Pædagogmedhjælperen Naja Tiibergh tilføjer:

- Så med alt det negative der foregår i verdenen lige nu, så synes jeg også, at man også skal huske på, at under den mørke sky vil solen også gerne kigge frem.