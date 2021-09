Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft. Og vi vil få brug for endnu flere

Hidsige skænderier, knivstikkeri og slagsmål.

Stemningen har været mere end ophidset på engelske tankstationer de seneste dage. Der har også været god tid til at piske en stemning op, for køerne ved de stationer, der ind i mellem havde benzin i standerne, har været alenlange.

Der mangler omtrent 100.000 lastbilchauffører i England, og det er ikke kun benzin, der er ikke er blevet leveret. Supermarkeder har tomme hylder, pubber mangler øl, og fastfoodkæder har lukket restauranter, fordi de ikke har mad at servere.

Andre steder lukker, fordi der ikke længere er folk til at servere maden, og til jul kommer en del til at ændre på den traditionelle menu med fyldt kalkun. Fjerkræslagterierne mangler nemlig også arbejdskraft, det samme gør plejehjem og sygehuse.

At det er gået så galt i England, skyldes i høj grad Brexit. Skulle englænderne have fået en gevinst ved at melde sig ud af EU, er den godt skjult.

Men problemet er ikke kun engelsk. Det er hele den vestlige verden, der mangler arbejdskraft, og at vi i Danmark ikke er så hårdt ramt endnu, skyldes rent faktisk EU og arbejdskraftens fri bevægelighed. Vi kan ikke undvære udenlandsk arbejdskraft, og vi vil slet ikke kunne det i fremtiden. I dag er mere end hver tiende lønmodtager fra udlandet, omtrent 200.000 fra EU, og skal vi holde fast i vækst og velfærd, får vi brug for endnu flere.

Også fra lande udenfor EU.

I 2025 vil vi mangle 6.000 sygeplejersker, i 2029 vil der mangle 40.000 sosu-assistenter, i 2030 vil der både mangle 13.000 lærere og mindst 100.000 faglærte - især håndværkere.

Det er forudsigelser, og helt stik holder de næppe, men helt sikkert er det, at udviklingen kommer. For sådan er den demografiske udvikling - der er ganske enkelt ikke nok unge til at løfte det hele samtidig med at de også skal stå for værdig pleje af det, man ikke må kalde ældre-byrden.

Nogen nemme løsninger er der ikke. Bedre arbejdsforhold, bedre løn og et mere inkluderende arbejdsmarked vil være fint, men vil langt fra række. Selv med en fremtidig arbejdsløshedsprocent på nul vil der mangle arbejdskraft.

Men det engelske eksempel har i hvert fald vist, at det ikke nytter noget som helst at lytte til populistiske politikere, der lover at alt bliver bedre af at få udlændingene sendt hjem.