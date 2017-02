INDLAND: ​Dansk fjerkræ er ikke længere omfattet af den tre måneder lange karantæneperiode for handel, som internationale regler foreskriver i tilfælde af fugleinfluenza i fjerkræbesætninger. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er dog stadig fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark, så fjerkræbesætninger skal holdes indelukket eller under tag. Derimod er handelen med dansk fjerkræ så småt gået i gang igen her tre måneder efter, at Fødevarestyrelsen konstaterede fugleinfluenza H5N8 i en fjerkræbesætning i Ålsgårde i Nordsjælland 22. november sidste år. Japan, Mexico, Singapore og Hong Kong har som de første ophævet handelsrestriktionerne mod dansk fjerkræ.

- Nu er den væsentligste hindring for, at vi kan sælge æg og fjerkræ til andre lande væk, og vi kan for alvor tage fat på forhandlingerne med de enkelte markeder for at få genåbnet eksporten, for det sker ikke af sig selv, siger Troels Vensild, kontorchef i International Handel i Fødevarestyrelsen.

De seneste tilfælde af fugleinfluenza i vilde fugle i er en musvåge, fundet ved Kalundborg og en vandrefalk, fundet ved Lemvig - begge 12/2 2017. Derfor skal fjerkræbesætninger - store som små - stadig skal holdes indendørs eller i overdækkede hønsegårde.​

- Vi håber, at det snart er overstået, siger Stig Mellergaard, souschef i kontoret for Dyresundhed i Fødevarestyrelsen.

- Men vi vil ikke risikere at lukke fuglene ud i det fri, for bare at se dem blive smittet med sygdommen på grund af kontakt med en smittebærende vild fugl. Vi kan nu erklære os fri for fugleinfluenza i fjerkræbesætninger, og sådan skulle det gerne vedblive at være.