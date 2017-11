Vi køber flere søde sager syd for grænsen

FLENSBORG: Danskernes samlede grænsehandel med såkaldte nydelsesmidler var nogenlunde på samme niveau sidste år som året før og udgjorde i 2016 ca. 4 mia. kr. Det viser en ny rapport fra Skatteministeriet.

Mens der bliver købt nogenlunde samme mængde øl og sodavand, køber danskerne i stigende grad slik og chokolade uden for landets grænser. Samtidig er der sket et kraftigt fald i mængden af cigaretter, der grænsehandles.

En af grundene til, at danskerne køber mere slik og chokolade i udlandet, kan ifølge Skatteministeriet være, at afgifterne på disse varer er indekseret og automatisk bliver forhøjet. Det skete i både 2013 og 2015, ligesom afgifterne står til at blive forhøjet med yderligere 5,5 pct. til næste år. Hverken Sverige eller Tyskland har afgifter på chokolade og slik.

Indkøb på nettet

Den nye rapport viser derudover, at danskerne i stigende grad handler på nettet - og særligt i udenlandske netbutikker. Godt 10 pct. af danskernes samlede privatforbrug finder nu sted på nettet gennem køb af varer og tjenesteydelser i danske og udenlandske netbutikker. Nethandlen i 2016 udgjorde således over 100 mia. kr.

Det er særligt handlen i udenlandske netbutikker, der vokser. Siden 2011 skønnes e-grænsehandlen at være mere end tredoblet og udgør nu en tredjedel af den samlede internethandel. Køb af tjenesteydelser - fx hotelophold og kulturoplevelser - udgør ca. to tredjedele af handlen i udenlandske netbutikker, mens resten er køb af varer.