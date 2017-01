DANMARK: Hælermarkedet i Danmark er så stort og organiseret, at mange danskere snydes til at købe stjålne varer. Det afslører tre nye undersøgelser af det danske hælermarked. Det Kriminalpræventive Råd (DKR) vil hjælpe danskerne til at undgå at købe stjålne varer.

I 2014 blev der i Danmark solgt cirka en million hælervarer til en erstatningsværdi på omkring tre milliarder kroner. Der estimeres, at omkring 250.000 danskere køber hælervarer årligt. De fleste uden at vide det.

- Kun to procent af danskerne mener, de har købt en stjålen vare. Men vi køber sandsynligvis langt flere stjålne varer, end vi er klar over. Mange danskere kommer dermed uforvarende til at købe indbrud, siger formanden for Det Kriminalpræventive Råd Henrik Dam.

Indbrud og hæleri hænger sammen

For størstedelen af dem, der ved eller har mistanke om, at de har købt hælervarer, opdager de det først, efter de har købt varen. Det kriminalpræventive Råd vil med indsatsen "Vi køber ikke indbrud" skabe en større bevidsthed om, at indbrud i private hjem og hæleri hænger uløseligt sammen. Indsatsens mål er at hjælpe danskerne, så de ikke køber stjålne varer, og dermed gøre det sværere for tyven at afsætte varerne.

- Det er godt at købe brugt. Vi vil hjælpe danskerne, så de undgår at købe stjålne varer, som kan stamme fra et af de ca. 33.000 årlige indbrud i private hjem. Ved at stoppe efterspørgslen, stopper vi indbrud, siger Henrik Dam.

Derfor anbefaler Det Kriminalpræventive Råd to simple handleregler, så man undgår at købe stjålne varer:

Digitalt værktøj mod hæleri

Brug MobilePay, når du handler brug. tKig efter Nem-ID hos sælger, når du handler brugt på nettet. Som en del af indsatsen mod hæleri lancerer Det Kriminalpræventive Råd desuden et digitalt værktøj, hvor indbrudsramte danskerne kan gøre andre opmærksomme på, hvilke stjålne varer der kan være i omløb.

- På den måde kan vi i fællesskab gøre det sværere for tyven at afsætte de stjålne varer. Så kommer vi ikke til at bestille indbrud hos hinanden, siger Henrik Dam.

De tre undersøgelser peger blandt andet på, at det ikke kun er varer som elektronik og designermøbler, man skal være opmærksom på, når man handler brugt. Smykker og ure udgør cirka en fjerdedel af de samlede værdier på hælermarkedet, men det er tøj og plejeprodukter, der bliver hælet hyppigst. Det er varer, de færreste forbinder med hæleri, man skal derfor være opmærksom, uanset hvilke varer man køber.

Læs mere om indsatsen på www.vikøberikkeindbrud.dk