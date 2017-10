Vi skylder milliarder til Skat

HELE LANDET: Danskernes skattegæld fortsætter med at vokse med milliarder. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Fra 2015 til 2016 er skattegælden steget med 11,1 milliarder. Det betyder, at borgere og virksomheder skylder staten 65,9 milliarder kroner i skat, skriver Avisen.dk.

Gælden i personskatter er steget fra 18,6 til 21,4 mia. kr. Virksomheder skylder nu 26,5 mia. kr., hvilket er fem milliarder mere end året før. Resten af stigningen er renter.

Skatteadvokat og ekstern lektor ved Århus Universitet Torben Bagge mener, at danskerne udnytter et skattevæsen, som er presset i knæ og reelt ikke har et effektivt system til at inddrive gæld.

- I virkelighedens verden sker der ikke noget ved at skylde Skat penge. Hvorfor så egentlig betale? I sidste uge fandt vi ud af, at de ikke en gang anmelder folk til Ribers. Så det tangerer til "tag selv bord", hvor dem, der ikke har lyst til at betale, bare kan lade være, uden at der sker det store, siger skatteadvokaten.

Skat har været skandaleramt i nu godt ti år. Det startede med beslutningen om at indføre det såkaldte EFI-system (Et Fælles Inddrivelsessystem) tilbage i 2005. Helt frem til 2013 havde Skat problemer med at få systemet op og køre, og da det endelig blev indført, lavede systemet så mange fejl, at skatteminister Karsten Lauritzen valgte at lukke systemet helt i 2015.