HELE LANDET: Det går fortsat frem for brugen af Dankortet. I Januar blev Dankortet brugt flere gange og til at betale et større samlet beløb end i januar sidste år.

Det viser de senest tal fra selskabets bag Dankortet, Nets.

- Vi udvikler hele tiden Dankort, så det fortsat er brugervenligt, sikkert og billigt at benytte for både forbrugere og butikker.

- Forbrugerne kvitterer ved at øge brugen af Dankort, skriver ansvarlig for Dankort i Nets Jeppe Juul-Andersen.

Samlet blev Dankortet brugt til betalinger for 27 milliarder kroner i januar, en stigning på små 700 millioner kroner i forhold til året før.

De var fordelt på 94,4 millioner transaktioner, et hop på 4,4 millioner.

Dankortet blev brugt til at handel i fysiske butikker for 22,6 milliarder kroner og på nettet til betalinger for 4,5 milliarder kroner. Førstnævnte en stigning på 2,0 procent og sidstnævnte på 6,4 procent.

/ritzau/