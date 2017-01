HELE LANDET: Der bliver formentlig længere mellem antallet af 25-års jubilarer på de danske arbejdspladser fremover.

I hvert fald viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at flere danskere har foretaget jobskift i 2016, end man tidligere har set.

Det er avisen.dk, der har gennemgået tallene og er nået frem til, at der i de ni første måneder af 2016 var 632.000 danskere, der fik et nyt arbejde.

Det cementerer Danmarks position som et af de EU-lande, hvor antallet af jobskift er højest.

- I Danmark kan vi godt lide udfordringer. Det er sundt for både medarbejdere og virksomheder, for det tilfører ny viden og nye færdigheder samt et højere engagement i en periode, siger Kim Staack Nielsen, der er direktør for interesseorganisationen Dansk HR.

AAU-professor: Villige til at tage chancen

Ifølge Thomas Bredgaard, der er professor med særlige opgaver ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, hænger det høje antal jobskift også sammen med det fleksible arbejdsmarked, vi har.

- Vi har et socialt sikkerhedsnet, der understøtter dem, der falder ud på et forholdsvist højt niveau.

- Argumentet er, at når vi har det sikkerhedsnet, er folk mere villige til at tage chancen og skifte job, siger han.

En undersøgelse, som vikarbureauet Randstad har foretaget, viser at 51 procent af de adspurgte, der er i arbejde, er åbne for at skifte job. 29 procent er endda i gang med at søge nyt job.

