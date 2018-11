Vi vil hellere flyve på ferie end køre i tog

REJSER: Fly, bil, bus - eller tog?

Kun fire procent svarer, at de ofte eller altid vælger toget, når de skal rejse til udlandet, mens hele 75 procent svarer, at de sjældent eller aldrig rejser med tog, viser en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Politiken og TV 2.

I undersøgelsen er 1.004 repræsentativt udvalgte danskere spurgt.

Vi vil godt - hvis det er billigt

Ifølge undersøgelsen ville danskerne gerne tage med tog, hvis billetterne var billigere, og hvis der var flere direkte ruter eller flere hurtig-tog.

- Det ser ud til, at mange gerne vil rejse mere miljøvenligt og skrue ned for rejserne med fly, selv om rejsetiden med tog vil blive betydeligt længere, siger Gunnar Alexandersson, forsker i togtransport ved Handelshøjskolen i Stockholm, til Politiken.

Ønsker afgift på flyrejser

I Sverige er der afgift på flyrejser, og det samme ønsker en række partier i Danmark.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, vil gerne ad den vej motivere flere til at tage med tog.

- Det er jo ikke et ukendt fænomen, at man bruger skatter og afgifter til adfærdsregulering, som eksempelvis tobaksafgifter, fedt- og sukkerafgifter.

- Et godt middel til begrænsning af flytransport vil derfor være at pålægge en miljøafgift per flysæde, siger han.

V: Skal ikke forringes

Venstres medlem af EU-parlamentet Morten Løkkegaard er uenig:

- Så længe luftfarten kan få en forretningsmodel ud af at tilbyde meget lave priser - selv om det kan undre - så skal vi ikke gøre det ringere for os som forbrugere, siger han til Politiken.