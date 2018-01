Viborg napper Moses

FODBOLD: Vendsyssel FF sagde før nytår farvel til topscoreren Christian Moses, da man i samme ombæring ikke længere ville fortsætte samarbejdet med Erik Rasmussens Lion Pride i Sierra Leone, hvor angriberen kommer fra.

Men den beslutning kan nu komme tilbage og bide vendelboerne i halen - Christian Moses skrev onsdag under på en aftale med konkurrenterne Viborg FF i 1. division, og han skal således spille imod Vendsyssel her i foråret.

- Jeg er rigtig glad for at være her, og jeg glæder mig til at spille for klubben. Det har været mit mål at blive i Danmark, og jeg er meget glad for at have skrevet under med Viborg. Det er en god klub, og jeg vil arbejde hårdt for holdet, og forhåbentligt kan jeg fortsætte med at score mange mål, ligesom jeg også har gjort for Vendsyssel, siger Moses til VFF’s hjemmeside.

Vendsyssel FF har endnu ikke truffet en endelig beslutning, om angriberen skal erstattes i dette transfervindue.