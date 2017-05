Viborg og AGF delte i underholdende nedrykningsslag

VIBORG: AGF fik et udmærket resultat med hjem, mens Viborg må glæde sig over en sen udligning, da de to klubber mandag aften tørnede sammen i Alka Superligaens nedrykningsspil.

Den underholdende kamp på Viborgs hjemmebane endte 2-2 foran omkring 9000 tilskuere.

Dermed kan AGF nøjes med 0-0 eller 1-1 i returkampen på hjemmebane og stadig redde sig.

AGF’s Morten "Duncan" Rasmussen blev historisk, da han scorede sit superligamål nummer 140 i karrieren.

Den 32-årige angriber scorede til 1-1 på et straffespark, og han er med 140 mål nu alene i spidsen på alle tiders topscorerliste i Superligaen.

Den tidligere AaB-, Viborg- og Silkeborg-angriber Søren Frederiksen er nummer to med 139 mål.

Viborg kom foran efter ti minutter ved Jung-Bin Park, men allerede fem minutter senere fik Morten "Duncan" Rasmussen udlignet til 1-1 med sit historiske mål. Det skete på et straffespark.

Det begyndte for alvor at se godt ud for gæsterne, da angriberen Kasper Junker midtvejs i anden halvleg sendte bolden i mål til 2-1.

Viborgs Serge Deble fik dog udlignet til 2-2 kort før tid, og derfor er der fortsat stor spænding før returkampen i Aarhus.

Den kamp bliver spillet på søndag klokken 18.

Den samlede vinder efter de to kampe er sikret overlevelse i Superligaen.

Taberen skal spille to playoffkampe mod nummer tre i 1. division om en plads i den bedste række i næste sæson.

FC Helsingør indtager i øjeblikket tredjepladsen i den næstbedste række, men også FC Roskilde og Skive bejler til tredjepladsen.

/ritzau/