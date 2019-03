Vicerektor ny leder af Thy-Mors HF & VUC

THY-MORS: Erik Dose Hvid skal være ny rektor for Thy-Mors HF & VUC.

Skolen har dermed fundet afløseren for Jens Otto Madsen i egne rækker. Erik Dose Hvid er i dag vicerektor og hf-uddannelseschef på skolen med hovedsæde i Thisted, hvor han pr. 1. april afløser Jens Otto Madsen.

”Erik har den rette profil og erfaring til at bringe den nødvendige fornyelse ind i organisationen. Thy-Mors HF & VUC står over for nogle store udfordringer i de kommende år, så det er vigtigt, at vi har en stærk frontfigur, der sammen med medarbejdere og bestyrelsen kan videreudvikle Thy-Mors HF & VUC som en synlig og vigtig uddannelsesaktør i Thy og på Mors”, skriver Mogens Nørgård, regionsrådsmedlem og formand for Thy-Mos HF & VUC’s bestyrelse, i et brev til skolens medarbejdere.

Der var 17 ansøgere til stillingen, og Erik Dose Hvid, blev valgt ”fra et felt af velkvalificerede ansøgere”. oplyser Mogens Nørgård.