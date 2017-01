AALBORG: Søndag blev en vild arbejdsdag for besætningen på det Challenger-fly fra Air Transport Wing Aalborg, der er udsendt fra Flyvevåbnet til at bidrage til overvågning af Middelhavet på vegne af EU.

På en overvågningsmission øst for Italien spottede de en hurtig gummibåd, som virkede mistænkelig. Det skulle vise sig at føre til anholdelsen af to mænd, der sigtes for forsøg på at smugle hele 500 kilo hash ind i Italien.

Challenger-flyet rapporterede sit fund til hovedkvarteret i Rom, og dermed kunne lynhurtige både fra det italienske politi haste til området. Challenger-flyet blev i området og optog det hele på video.

Smuglerne forsøgte at undslippe samt at smide deres last i havet. Italiensk politi fik dog stoppet gummibåden efter en temmelig vild zig-zag-sejlads, hvor politiet flere gange krydsede ind foran smuglerne. Desuden blev alle pakker med hash bjærget.

