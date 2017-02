AALBORG: Der ventede dyrepasser Katrine Christensen og elev Line Dideriksen, Aalborg Zoo, en skøn overraskelse, da de åbnede ind til isbjørnens fødehule for at give hunnen vand og lidt føde.

Den ene af de to unger var nemlig fulgt med mor Malik til lågen, så dyrepasserne kunne få et længe ventet kig på den lille bjørn.

26. november fødte isbjørnen Malik tre unger. Den ene døde kort efter, men de to tilbageværende unger vokser godt og er nu kommet i tumlealderen.

- De er på benene og kan gå rundt i hulen, og vi forventer, at de kommer ud af hulen om få dage. Det er isbjørnemoderen, der beslutter, hvornår det skal ske. Hun begynder simpelthen at kradse og banke på lågen, når hun vurderer, at ungerne er klar til at komme ud af det månedlange ophold i fødehulen, forklarer kommunikationskonsulent Helle Justesen.

I videoen herover kan du se den lidt usikre unge