Video: 92-årige Betty møder sin hverdagshelt, 18-årige Marcus

AALBORG:Vi møder Marcus Johnsen, 18 år og fra Hjallerup, og som til daglig er i lære som automekaniker og lige nu går i skole på Autocollege i Nørresundby, på parkeringspladsen ude foran Bettys bolig i Gistrup.

I dag skal Marcus nemlig møde Betty Rasmussen, som han i sidste uge hjalp i SuperBrugsen i Gistrup. For da Betty stod ved kassen og skulle til at betale, fandt hun ud af, at hun havde glemt sin pung hjemme, så hun måtte forlade butikken uden sine varer. Men inden hun nåede så langt, nåede Marcus at stoppe hende, da han overværede situationen og - uden tøven - betalte for hendes varer, så hun ikke skulle gå tomhændet hjem.

Betty blev meget glad og rørt, og hun ville gerne have betalt ham tilbage, men da hun hverken havde MobilePay eller andre muligheder for at give ham hans penge tilbage, måtte hun blot stå tilbage med en følelse af taknemmelighed og et smil på læben.

- De unge fortjener noget ros

Da Betty kom hjem, snakkede hun med sine veninder om episoden i SuperBrugsen, og de blev enige om, at mange flere skulle høre denne historie, da unge mennesker ofte bliver udskældt i medierne. Så Betty ringede til NORDJYSKE Medier og fortalte historien, og derefter fik historien hurtig ben at gå på.

Kort efter kom historien på de sociale medier og i radioen, hvor den gode Marcus blev efterlyst, da Betty ikke havde andre informationer på ham, end at han hed Marcus og kom fra Hjallerup. Historien blev til en ren love-storm på de sociale medier, og det medvirkede til, at Marcus blev gjort opmærksom på denne "efterlysning" og "meldte" sig kort efter til NORDJYSKE Medier.

Marcus og Betty mødes

Da Marcus var fundet, besluttede NORDJYSKE Medier at sætte et møde op mellem de to. Og efter et par dages koordinering med især Betty, som er en ekstrem livlig, livsglad og aktiv ældre dame, som har mange planer i hendes kalender, kunne mødet finde sted. Og begge glædede sig til gensynet.

- Skal jeg bare banke på, spurgte Marcus foran Bettys bolig i Gistrup. I det samme han bankede på, blev døren åbnet, og vi blev mødt af en yderst frisk Betty, som inviterede os hjertelig velkommen og bød os indenfor, imens hun kiggede hjertevarmt på Marcus og gav ham et klem på armen.

Hun forsikrede os om, at vi meget gerne måtte tage mundbindene af, da hun ingen corona havde, hvorefter hun grinede af sig selv og os.

Se mødet mellem Marcus og Betty i videoen her

Efter en hyggesludder mellem Betty og Marcus, hvor der blev drøftet vidt og bredt, alt lige fra børnebørn til kamferdråber, som i øvrigt har gjort at Betty aldrig har været syg, brød mødet stille og roligt op, men inden Marcus nærmest nåede at lette sig fra sofaen, sagde Betty:

- Jamen, du skal da have dine penge, Marcus, og gik ud i køkkenet og fandt pungen frem for at give ham pegene. Marcus kvitterede med et kæmpe smil og tak og gav Betty et kærligt klem på skulderen, og sagde: - Og skulle det være en anden gang.

- Tusind tak for i dag, sagde Marcus, det var så hyggeligt at møde dig igen. Og Betty gengældte med: - Ja, det er da mig, der takker. Det var så hyggeligt, at du havde tid til at komme forbi, siger Betty.

Og da vi spørger, om vi måtte tage et ekstra billede af dem i døren foran hendes lejlighed, tog Betty kærligt armen rundt omkring Marcus og smilede stort - både til os - men nok mest til Marcus.

Betty sagde igen: - Marcus og de unge mennesker fortjener så meget ros, for jeg har kun mødt flinke unge mennesker, og de er i dag alt for udskældt.

Betty og Marcus - to af hverdagens helte og forbilleder.

Inden vi nærmest når at sætte os ind i bilen, ser vi Betty rulle afsted med rollatoren, for hun skal, som hun fortalte, skynde sig til fødselsdag hos en veninde.