Video: Christina svømmer til Sverige

ASAA: Klokken 05 sprang Christina Hedegård i vandet ved Asaa Havn. Næste gang hun går i land er i Hönö som ligger ved Göteborg i Sverige - en tur på cirka 100 kilometer.

Vores morgenfriske reporter, Jeanett Harald Schmidt, mødte hende til en snak, inden begav sig ud på den ekstreme svømmetur.

Christiana svømmer

Den 43-årige svømmer har med den spektakulære svømmetur valgt at sætte fokus på sindslidende, og hun samler derfor penge ind til Psykiatrifondens arbejde.

Hun har selv oplevet psykisk sygdom hos bekendt.

Hun regner med at turen over Kattegat kommer til at tage 48 timer.