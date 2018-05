Video fra Flyvevåbnet: Karneval set fra oven

AALBORG: Mens op til 80.000 karnevalsgæster dansede gennem Aalborgs gader lørdag, kiggede Flyvevåbnet med.

Flyvevåbnet havde nemlig valgt at bakke op om festen og hilste på deltagerne ved at flyve hen over gaderne.

Det skete i Forsvarets Challenger 604 - den danske udgave af Air Force One.

Herfra blev der optaget en video, som du kan se her:

Karneval fra oven