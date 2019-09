Video: Jernalderfund ved Vårst tilføjer vigtige detaljer til danmarkshistorien

Gravpladsen stammer fra en særdeles urolig periode i danmarkshistorien, og den vidner om, at her lå et markant magtcentrum i årene 200-550 e.Kr.

- De foreløbige undersøgelser og fund viser, at gravpladsen udelukkende har været benyttet i perioden fra ca. 200 til 550 e.Kr., og at den oprindeligt har rummet flere hundrede grave – formentligt over 500. Og med en sådan størrelse er gravpladsen blandt de største, vi kender i Sydskandinavien fra den tid, siger arkæolog Torben Trier Christiansen.

Udover mange dele af dragtsmykker er der også fundet højstatusgenstande som romerske sølvdenarer, rester af bronzebeklædte spande og tenvægte af bronze.

Flere af fundene er sjældne eller af en helt unik art, hvilket tydeligt viser, at flere af gravene har rummet personer fra samfundets absolut øverste sociale lag.

Torsdag den 26. september fra kl. 14 - 19 er der åben udgravning og alle interesserede kan kigge forbi på Vårstvej 180, 9260 Gistrup.