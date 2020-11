Video: Kom med i juleland

ARDEN:Kom med en tur inden for i Channes finurlige verden, som ligger i Arden, på en helt almindelige villavej. Her består juleriet ikke kun af en juletræskæder og lidt pynt, tværtimod. Her bliver der julet ud over det sædvanlige i alt lige fra store julekranse, til juletræskæder, der blinker og lyser, så det lokker folk til at gå ekstra ture forbi huset.

Channe Nørby Frederiksen viser sit julede hus frem og fortæller og viser blandt andet, hvordan man også kan pynte op på badeværelset.

Du kan følge mere med i Channes finurlige verden på hendes Facebook-side, hvor hun blandt andet viser en masse tips og tricks til, hvordan man kan pynte op til jul.