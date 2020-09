VIDEO: Nordjyderne elsker far-jokes

NORDJYLLAND: Vi elsker far-jokes i det nordjyske, og det hylder vi i denne video, hvor chefredaktør Jens Peter Svarrer fik til at opgave at læse nogle af nordjydernes bedste bud på far-jokes op. Nordjydernes mange far-jokes, som som vi efterspurgte på NORDJYSKEs Facebook-side, og som væltede ind, har i den grad fået os til at klaske os på lårene af grin. Så gør klar til at finde "tø-hø"-grinet frem og lad dig underholde af videoen her:

Du har også selv mulighed for at byde ind med dine bedste far-jokes på NORDJYSKEs Facerbook-side og se alle de mange jokes, som nordjyderne har haft gemt i ærmerne.