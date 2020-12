Video: - Vi gør en masse mennesker glade

BRØNDERSLEV: - Jeg bruger tre hele arbejdsdage på at gøre huset juleklar, siger Carsten Sommer fra Brønderslev. Carsten er en af de juleglade nordjyder, som pynter huset op til jul - sandsynligvis mere end den almindelige nordjyde gør.

Carsten Sommer, som deltog i konkurrencen om det mest julede hus i Nordjylland på NORDJYSKEs Facebook-side, og vandt, fortæller, at det vigtigste for ham med hans julepynt er at gøre en masse mennesker glade. Og hans julehumør har smittet af på naboen, så nu er der gået lidt konkurrence i den - men de to naboer hjælper dog hinanden med at pynte husene op.

Mød Carsten Sommer fra Brønderslev og se hans julede hus her: