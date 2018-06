Videodommer hjalp Frankrig til sejr

FODBOLD: Frankrig levede op til favoritværdigheden, da holdet slog Australien med 2-1 i den første kamp i Danmarks gruppe C ved VM i fodbold i Rusland.

Men det holdt hårdt for de franske stjernespillere, der fik hjælp af videodommeren - Video Assistant Referee (VAR).

Det skete i anden halvleg, da den franske angriber Antoine Griezmann blev tacklet i Australiens felt, og dommerens fløjte forblev tavs.

Kort efter meddelte VAR, at der var straffespark.

Antoine Griezmann tog selv straffesparket og scorede sikkert til en fransk 1-0-føring.

Den holdt dog kun kort tid, da Australiens Mile Jedinak kort efter scorede til 1-1 ligeledes på straffespark.

Senere i opgøret kom mere teknologi i spil, da en chip i bolden fortalte dommeren, at et skud fra franske Paul Pogba var gået ind over stregen.

Det var ellers svært at se, om bolden, der først ramte overliggeren, gik i mål.

Pogba bragte dermed Frankrig i front med 2-1, og resultatet holdt til slutfløjtet.

De franske favoritter kontrollerede kampen i det første kvarter.

Inden for de første ti minutter havde Australiens målmand, Mathew Ryan, allerede været på hårdt arbejde og blandt andet taget et frispark fra Frankrigs Paul Pogba og et langskud fra Antoine Griezmann.

Efter et kvarters spil var det dog Australien, der var tættest på at bringe sig foran, da Trent Sainsbury blev spillet fri foran det franske mål, men missede chancen.

Det fik australierne til for alvor at komme i gang, mens det stjernespækkede franske hold havde svært ved at finde sig selv igen.

Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, havde så mange stjerne at vælge mellem, at Chelsea-angriberen Olivier Giroud måtte starte kampen på bænken til fordel for den 19-årige Kylian Mbappé.

Giroud blev skiftet ind i anden halvleg, hvor han afløste Griezmann.

Australien overraskede med flot spil, og holdet havde flere store chancer, der var tæt på at gå i mål.

/ritzau/