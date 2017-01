AALBORG: En kvindelig butikstyv blev tirsdag aften spottet af et vidne, der var sikker på, at kvinden havde stjålet to kufferter i fra lædervarebutikken Neye i Aalborg Storcenter.

Vidnet spurgte derfor en ansat i butikken, om ikke der manglede to kufferter i butikken. Det kunne ekspedienten bekræfte. Faktisk manglede der ikke bare to, men hele fire kufferter.

Det fik vidnet at vide, og senere spottede vidnet så den kvindelige butikstyv i en anden butik i storcenteret.

Vidnet bad kvinden følge med til Neye butikken, hvor hun blev genkendt på forretningens videoovervågning. Og så blev politiet tilkaldt.

Den 27-årige kvinde blev herefter anholdt og fik sig en sigtelse med i bagagen fra for de kufferter, hun havde snuppet i butikken uden at betale.

Efter afhøring blev kvinden løsladt igen.