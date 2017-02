BRØNDERSLEV: En 29-årig mand fra Brønderslev skal seks måneder bag tremmer for at overfalde en person, der tidligere havde vidnet mod den nu dømtes bror, og for at have truet sig til at få udleveret 30.000 kroner af en anden person, oplyser anklager Lone Lyngsø, der førte sagen ved retten i Hjørring.

Den 29-årige mand rendte tilfældigvis ind i vidnet, da han skulle til at vaske bil på en tankstation i Brønderslev. Det fik ham til at fare over mod ham og slå ham i hovedet og på kroppen med den børste, han skulle til at vaske sine fælge med.

Det andet forhold, som den 29-årige blev dømt for drejer sig om trusler og afpresning. I september sidste år truede han igennem telefonen, både via opkald og sms, en anden forurettet til at udlevere 30.000 kroner. Truslerne var af en sådan grad, at den forurettede udleverede pengene, da han frygtede for sit eget liv, fremgår det af anklageskriftet.

Der slås særligt hårdt ned på sager, hvor vidner bliver truet eller udsat for vold.

- De giver som regel ubetingede fængselsstraffe, fordi vidner i retssager skal kunne føle sig sikre, siger Lone Lyngsø.

Den 29-årige har udbedt sig betænkningstid, og har nu 14 dage til at beslutte, om han vil anke dommen.