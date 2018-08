Vidne til masseskyderi i Florida: Det skete så hurtigt

Flere vidner har beskrevet hændelserne ved det masseskyderi, der søndag fandt sted til en e-sportsturnering i Florida.

Endnu er intet officielt meldt ud, men kilder siger ifølge nyhedsbureauet AP, at fire mennesker er døde og 11 såret.

Amerikanske CNN har talt med Ryan Alemon, der var kommet fra Texas for at deltage i turneringen i computerspillet "Madden" - et spil, der handler om amerikansk fodbold.

Turneringen fandt sted i et indkøbscenter i byen Jacksonville.

Her åbnede en mand ild mod en af spillerne ved turneringen, beskriver Ryan Alemon.

- Det skete så hurtigt. Jeg så et laserlys fra pistolen, og så skød han en spiller. Så begyndte alle at løbe, siger han.

- Folk faldt, fordi de blev skudt. Jeg hørte råb, jeg hørte: Hjælp mig, jeg er blevet skudt.

Da Ryan Alemon hørte skuddene, dukkede han sig og løb mod toilettet. Her gemte han sig i omkring 10 minutter, hvorefter han løb væk.

- Der var så mange pistolskud. Mindst 20, siger han.

- Jeg er stadig chokeret, jeg kan knapt nok snakke.

Søndag aften dansk tid er intet officielt meldt ud om identiteten af den mistænkte, ud over at han var en hvid mand, og at han er død efter skyderiet.

Steven "Steveyj" Javaruski, som er en af de overlevende deltagere, fortæller til LA Times, at gerningsmanden var en spiller, der havde været med i turneringen, men tabte.

Den oplysning er ikke bekræftet fra officielt hold.

Turneringen blev streamet live på nettet. På liveudsendelsen kan man høre skrig og se de tilstedeværende reagere på skyderiet. Derpå afbrydes udsendelsen.

Drini Gjoka, en e-sportsudøver for organisationen ComplexityGaming, skrev løbende på det sociale medie Twitter under skyderiet, hvor han angiveligt var til stede.

Han kalder det for "den værste dag" i sit liv.

- Jeg var så heldig. Kuglen ramte min tommelfinger, skriver han.

/ritzau/