Vidner slukkede markbrand

SALTUM: Det var muligvis en markafbrænding, der fik nogle forbipasserende til at slå alarm, da de opdagede en mark i brand fredag lidt over middag ved Rendbækvej i Saltum.

Det oplyser indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Claus Hermansen.

- Det tyder lidt på, at det har været en markafbrænding. Det er umiddelbart vurderingen, uden at vide det med sikkerhed, siger han.

Da beredskabet kom ud til branden, var det allerede lykkes de forbipasserende at slukke flammerne med en pulverslukker, så beredskabet selv behøvede ikke at gå i gang med slukningsarbejdet.

Hold altid opsyn

Claus Hermansen oplyser, at der var tale om en brand på omkring 400-500 kvadratmeter høstet mark.

Beredskabet ved ikke med sikkerhed, om der var sat ild til marken med vilje i forbindelse med en markafbrænding, for der var nemlig ingen fra adressen til stede.

- Afbrændingsforbuddet er væk, så der har ikke været noget ulovligt i det. Man skal bare huske, at når man brander halm af på markerne, så er det vigtigt, at man holder opsyn. Både så ilden ikke breder sig, men også så folk kan se, at det er med vilje, at det brænder.