NYKØBING: SF’eren Karsten Hønge kom i går til Mors, hvor han selv er født, for at starte partiets partiforening op på Mors igen.

Manden der under salget af DONG til Goldman Sachs blev kendt som vikaren fra Helvede, da han fik provokeret den daværende partiformand Anette Vilhelmsen til at gå af og SF til at træde ud af regeringssamarbejdet med S og R.

Og han er optimistisk i dagens anledning, hvor de 265 vælgere, der stemte på SF ved folketingsvalget i juni 2015, igen får et parti at stemme på i kommunen.

- Jeg var med til at starte en partiforening for SF heroppe i 1974, og jeg kan da gøre det igen, siger Karsten Hønge optimistisk forud for mandag aftens møde i fagforeningshuset på havnen i Nykøbing.

SF’s lokalforening på Mors nedlagde nærmest sig selv i kølvandet på, at partiets to kommunalbestyrelsesmedlemmer i forrige valgperiode, Michael Dahlgaard og Tore Müller, meldte sig ud af partiet.

- Vi fik en mavepuster lokalt, men vi kan rejse os igen. Vi skal tilføre politik på Mors et rødt og grønt aspekt, siger lokalformand Andy Madsen.