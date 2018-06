Vikinger skubber vindmøller væk

AGGERSUND: Selv uden at trække sværd kan vikinger tilsyneladende styre udviklingen ved deres borg.

Nu skal der nemlig laves officielle planer, så intet byggeri kommer til at forstyrre indtrykket af de gamle volde, der let bliver væk i landskabet. Det hele af hensyn til, at det over 1000 år gamle værk måske kan blive anerkendt som en attraktion i verdensklasse.

- Vi har kigget på forholdene før i byrådet, og er det det, der skal til, så er det det, vi bør gøre, siger formanden for økonomiudvalget, borgmester Per Bach Laursen (V).

Ingen solceller

Det er økonomiudvalget der har sagen på dagsordenen i dag onsdag. Det indebærer at man skal sige god for såkaldte bufferzoner, der kort sagt vil have alt, der kan genere oplevelsen af Aggersborg, ud af synsfeltet.

Tæt på er hustage, der skinner, udelukket. Det samme er solceller, skov og - selvfølgelig - vindmøller af alle typer især de 150 meter høje af slagsen, der efterhånden er ny standard.

- Der kunne sagtens være bygget noget, der ikke skulle være i en af de bufferzoner, der nævnes. Men vi er så heldige, at det ikke er sket. Nærmest kommer vindmøllerne ved Thorup- Sletten Strand, fortæller Per Bach Laursen.

Her står 20 møller til at skulle rage 150 meter op i luften, og det her både Kulturarvstyrelsen og direktøren for Vesthimmerlands Museum, Broder Berg, udtrykt bekymring for.

Ifølge Per Bach Laursen er det dog ikke noget man behøver at bekymre sig så meget om mere.

Lang proces

Det er kort sagt ikke uden omkostninger at få et stykke af verdens kulturarv liggende. Det er heller ikke lige meget for FN’s kulturorganisation UNESCO om lokalbefolkningen bakker op om udpegningen.

Faktisk nævnes det hos Kulturarvstyrelsen udtrykkeligt som en forudsætning for, at et sted kan få den eftertragtede titel.

Det er her man styrer den store proces det er at ansøge om at blive del af verdens kulturarv. Ansøgningen er på alle fem registrerede ringborges vegne. Men som den klart største af dem alle har Aggersborg en særlig position.

Allerede i 2008 blev Aggersborg indstillet som del af ringborgene til at blive verdenskulturarv. Ingen ved hvornår en afgørelse foreligger.