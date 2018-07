Vikingesmykke som bykort

SJØRRING: I foråret, da Sophus Ejler Jepsen var på vej til Sjørring for at forberede sit kunstværk, havde han i hovedet en scene fra en tegnefilm, "Azur og Asman". I scenen ser man vand, der løber i en labyrint. Og et blad, der flyder i vandet.

Da kunstneren så nåede frem, blev han mødt af et blomstrende japansk kirsebærtræ på den grund, Gl. Sjørringvej 1, som han har fået stillet til rådighed.

- Og det sneede med de bittesmå blade, fortæller han.

Siden så Sophus Ejler Jepsen det vikingetidssmykke fra Sjørring, som er gengivet på en sten, placeret ved jernbaneoverskæringen tæt på Gl. Sjørringvej 1. Og han hørte om Sjørrings fortid som et vigtigt trafikalt knudepunkt.

Begge dele har, sammen med den mauriske historie, inspireret det værk, som nu er ved at tage form på grunden, hvor Sjørrings ungdomsklub tidligere lå. Kunstværket bliver et stort bord i cement, hvor den midterste del af den cirkelrunde bordflade får form af et flettet mønster, inspireret af vikingetidssmykket i såkaldt Urnes-stil. Og som i tegnefilmen bliver der i dette mønster en kanal, hvor vand kan rende igennem og ned i et kar under bordet.

- Sjørrings historie er jo knyttet til vandet med de nu udtørrede søer på begge sider af byen, fortæller Sophus Ejler Jepsen.

Som et billede på trafikknudepunktet lader han sit mønster tegne et slags kort over indfaldsvejene til byen.

- Så det bliver en blanding af et bykort og et Urnes-smykke. Men man skal nok ikke tage bykortet helt bogstaveligt...

Kunstneriske bordben

Sophus Ejler Jepsens værk fandt sin endelige skikkelse efter et idémøde med borgere i Sjørring. I tirsdags gik han så i gang med at realisere værket, hvor det i første omgang er bordbenene, der tager form.

Torsdag formiddag kunne han begynde at fjerne forskallingen omkring benene, der får hvert sit kunstneriske udtryk.

- Der har været en meget positiv stemning omkring projektet. Så er det bagefter op til borgerne hvordan de vil bruge det. Men det bliver et oplagt sted at gå ned og drikke en kølig øl, og hælde lidt vand i banen. Eller komme med barnevogne og børn. Så kan børnene lege med vandet - i timevis. Mens de voksne får strikket lidt videre på deres vanter...