Viktor Axelsen detroniserer kineser og tager OL-guld

TOKYO:Viktor Axelsens flotte badmintonkarriere nåede mandag et nyt højdepunkt, da den 27-årige dansker strøg til tops ved OL i Tokyo efter en fremragende indsats gennem hele turneringen.

Med en overbevisende præstation i finalen detroniserede han den olympiske mester fra 2016, kineseren Chen Long, med cifrene 21-15, 21-12.

- Jeg kan slet ikke stoppe med at tude, er det ikke ok, lyder det fra Axelsen i et interview med DR kort efter sejren.

- Jeg kan slet ikke tro det. Jeg kan slet ikke tro det. Det er for sindssygt, siger en Axelsen oprørt af glædestårer.

Axelsen blev med sejren den kun anden danske badmintonspiller til at vinde guld, efter at Poul-Erik Høyer gjorde det samme i 1996.

Samtidig har danskeren nu en meritliste, som indeholder de tre mest prestigefyldte titler i sporten: VM (2017), OL (2021) og All England (2020).

Det har kun Lin Dan og netop Chen Long præsteret før i herresingle.

Læg dertil, at Axelsen også har en OL-bronze fra 2016, en VM-bronze fra 2014 to titler fra sæsonfinalerne (2016 og 2017), en Thomas Cup-titel fra 2016 samt en masse EM-titler både for hold og individuelt.

OL er og bliver dog det største, og nu står Viktor Axelsen som en af de få, der når at vinde OL-guld i karrieren.

- Jeg kan huske i OBK, jeg slog bolde op til mig selv og sagde, at det var OL-finalen. Nu har jeg fandeme gjort det, siger han til DR.

I en jævnbyrdig indledning på finalen var det Chen Long, som fik et lille overtag, indtil danskeren satte en god stime ind frem mod opholdet i første sæt.

Axelsen var foran 11-9 midtvejs i sættet, og derfra overtog han initiativet i sættet for alvor.

Chen Long kunne slet ikke dæmme op for danskerens farlige angreb, som blev krydret med en lige så stærk defensiv fra den danske ketsjer.

Ved 20-13 stod Axelsen med hele syv sætbolde og hjemtog sættet på den tredje af dem.

Danskeren fortsatte det fremragende spil i andet sæt, som også bød på nogle fantastiske dueller mellem de to spillere.

De fleste af dem faldt ud til Axelsens fordel, og selv om Chen Long gav alt, var det fuldt forståeligt, at modløsheden kom snigende. Axelsen var ganske enkelt alt for godt spillende.

Efter at have hængt på et stykke tid måtte kineseren se Axelsen stikke af på scoretablen igen. Ved 15-8 virkede kampen afgjort, og Chen Long kom aldrig i nærheden af den guldmedalje, som nu kommer med Axelsen hjem.

/ritzau/