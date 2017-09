Viktor Axelsen er ny nummer et

BADMINTON: Den danske verdensmester i badminton, Viktor Axelsen, er klar til finalen i Super Series-turneringen Japan Open i Tokyo. Samtidig har han udsigt til at blive ny nummer et i verden, når verdensranglisten opdateres.

Finalebilletten blev sikret med en solid sejr over verdensranglistens aktuelle og snart forhenværende nummer et, Son Wan Ho fra Sydkorea. Axelsen vandt 21-16, 21-16 på tre kvarter.

I søndagens finale er det den malaysiske stjerne Lee Chong Wei, som står på den modsatte banehalvdel. Lee Chong Wei vandt sikkert sin semifinale i to sæt, da han slog andenseedede Shi Yuqi med 21-19, 21-8.

For at slå ham får Viktor Axelsen brug for at gentage det gode spil, som han viste i semifinalen mod den aktuelle verdensetter.

Axelsen kom hurtigt på 4-0 og 6-3, men en sydkoreansk pointstime sendte Son Wan Ho i front med 10-6, før Axelsen igen fik fat.

Den danske verdensmester kæmpede sig tilbage til 12-12 og kom siden foran med 16-12. Den føring holdt hjem, da Axelsen kort efter udnyttede sin første sætbold.

I andet sæt havde danskeren et mere kontinuerligt overtag.

Axelsen var bagud en enkelt gang tidligt i sættet, men ellers virkede danskeren i fuld kontrol, hvad enden han stod ved nettet eller lagde presset tættere på baglinjen.

Han tilspillede sig fire matchbolde, men skulle blot bruge en enkelt til at sætte sidste søm i den sydkoreanske kiste.

/ritzau/