Medaljen glippede for Viktor Bromer

SVØMNING: Den danske svømmer Viktor Bromer blev nummer fire, da han søndag svømmede finale i 200 meter butterfly ved EM i den skotske by Glasgow.

Ungarske Kristof Milak tog guldet i overbevisende stil med tiden 1 minut og 52,79 sekunder. Der gik lidt over halvandet sekund, før Milaks landsmand Tamás Kenderesi kom i mål efterfulgt af italienske Federico Burdisso.

25-årige Bromer kvalificerede sig til finalen, efter at han blev nummer to i sin semifinale lørdag med tiden 1 minut og 55,83 sekunder, den tredjebedste tid samlet.

Den danske svømmer havde tilsyneladende brugt kræfterne forkert.

I søndagens finale var han således langsommere end i lørdagens semifinale og kom i mål i tiden 1 minut og 56,33 sekunder, lidt over 3,5 sekunder efter vinderen Milak.

Ved det seneste langbane-EM i 2016 tog Bromer sølv på 200 meter butterfly, mens han i 2014 blev europamester på samme distance.

De danske svømmere har ved EM vundet to medaljer indtil videre.

Lørdag vandt Pernille Blume sølv i 50 meter fri, mens det fredag blev til bronze til kvartetten med Pernille Blume, Signe Bro, Julie Kepp Jensen og Mie Ø. Nielsen i 4 x 100 meter fri.

Tidligere søndag var Helena Rosendahl Bach også i bassinet i Glasgow, da hun skulle prøve at kvalificere sig til finalen i 200 meter butterfly. Det lykkedes dog ikke for danskeren, efter at hun sluttede som nummer seks.

Mandag skal Viktor Bromer igen i vandet, når han svømmer indledende heat i 50 meter butterfly.

/ritzau/