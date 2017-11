AALBORG: I anledning af Kronprinsens 50 års fødselsdag omdannes Aalborg til én stor løbefest mandag 21. maj 2018. Royal Run bliver den første store begivenhed i den kongelige fødselsdagsuge. Her kan danskerne være med til at fejre Kronprinsen ved at løbe samme rute som ham i landets fem største byer: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København/Frederiksberg.

Hvis du vil være med til løbet, kan du tilmelde dig fra i dag.

