BRØNDERSLEV: Byrådet har vedtaget en plan for et stort naturområde, hvoraf en mindre del ligger i Brønderslev Kommune og resten i Jammerbugt - Store Vildmose.

Planen går ud på at genoprette den gamle højmose i området.

- Det bliver simpelt hen århundredets naturgenopretningsprojekt, og det er der ikke nogen, der har lagt mærke til. Men det kan være det ændrer sig, sagde Lene Hansen (S), der spurgte, hvornår projektet ventes færdig.

Mikael Klitgaard oplyste, at det tager 4.000 år at genoprette en højmose, hvilket udløste latter i byrådssalen.

Alle var med på at godkende de meget langsigtede planer.