Statsrevisorer vil granske elselskaber for ulovlige tilskud

DANMARK: Statsrevisorerne vil have energi,- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til at undersøge, om den udskældte energispareordning har fungeret som et tag selv-bord for elselskaber, der har begunstiget sig selv på kundernes regning.

Det skriver Finans.

Onsdag offentliggjorde Rigsrevisionen en undersøgelse. Den rettede en kritik af ordningen og en stort set ikke-eksisterende kontrol.

Nu opfordrer Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF), til en systematisk bagudrettet kontrol af de mistanker, der har været om misbrug af ordningen.

- Der er næsten svigt på alle områder. Der er stort set ikke et område, hvor der ikke er plads til forbedringer. Vi mener, at man skal være opmærksom på krydssubsidiering (ulovlige køb af energibesparelser til overpris mellem koncernselskaber, red.), siger Peder Larsen til Finans.

Energispareordningen fungerer ved, at elnetselskaber enten selv udfører eller køber energibesparelser af kommercielle aktører.

Regningen sendes videre til forbrugerne. De kan ikke gøre andet end at betale, fordi elnettene er monopoler.

Statsrevisorerne vil ifølge Finans have undersøgt, om der betales overpris for energibesparelser, når det kan være med til at øge koncernernes indtjening.

Tekniq, der organiserer installatører, kender til problemet.

- Det burde være et ufravigeligt krav, at energibesparelser altid skal købes, der hvor de er billigst, og vi har eksempler på, at det ikke altid er tilfældet, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i Tekniq.

Branchedirektør Lars Aagaard fra Dansk Energi, der blandt andet repræsenterer de mange elnetselskaber, afviser alle mistanker om, at ordningen misbruges af selskaberne.

/ritzau/