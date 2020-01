Vil sikre ældre mod brand for to millioner kroner

VESTHIMMERLAND:En større undersøgelse af brandsikkerhed på kommunens plejecentre fører nu til, at der investeres over to millioner kroner i sikring af stederne.

Initiativet kom fra staten efter at en brandulykke kostede tre beboere på et plejehjem i Norddjurs Kommune livet. Det var i september 2018, og her viste det sig, at stederne ikke levede op til kravene for sikkerhed.

Blandt andet var der ikke sprinkleranlæg, og de mulige flugtveje var delvist blokerede for de ældre og personalet, da ulykken skete.

Ingen akut fare

Ingen af kommunens syv plejecentre havde akut brug for nye foranstaltninger, viste eksperternes inspektion heldigvis. Men undersøgelsen afslørede alligevel, at en del ting kunne forbedres set med den viden og de muligheder man har i dag.

Så både plejehjem og kommune finder nu penge frem til det gode formål. Derfor har man øremærket en række nødvendige ”skal”-opgaver, der snart udføres.

Ser også på bosteder

Vesthimmerlands største plejecenter, Højgården i Farsø, står naturligt nok for det største beløb til ”skal”-opgaver. Det sker med 600.000 kroner, mens der tilsammen investeres en anelse mindre i Solvang og Østermarken i Aars.

Søndervang i Gedsted er det sted, der kalder mindst på flere investeringer. Her vurderes 50.000 kroner at være nok til en fremtidssikring af sikkerheden i tilfælde af brand.

Undersøgelsen af brandorholdene er dog ikke slut. Den går nu videre til kommunens botilbud inden for psykiatrien og handicap-området.